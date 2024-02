Taranto, sulla questione stadio la maggioranza risponde a Capuano

TARANTO – Il botta e risposta continua.

Il Comune di Taranto risponde all’allenatore rossoblù Ezio Capuano.

Il tecnico del Taranto Fc, al termine del match vinto con il Catania, ha accusato frontalmente e con veemenza il vicesindaco Gianni Azzaro sulla vicenda stadio Iacovone, ribadendo che a suo parere lo stadio di Brindisi è in deroga e non potrebbe accogliere la compagine jonica nella prossima stagione, a meno di nuovi lavori.

Di seguito la risposta di Palazzo di Città.

Le parole di Mister Capuano rivolte alla seconda carica dell’amministrazione comunale, sfociano al di fuori del proprio “perimetro” di gioco e di competenza.

Si smetta di strumentalizzare politicamente questioni ormai risolte. Il Taranto Calcio, se vorrà, potrà giocare a pochissimi chilometri dal suo comune di appartenenza.

Non si comprende come mai questa soluzione non venga accolta, nonostante siano ufficiali le autorizzazioni e il superamento delle deroghe che consentono al campo comunale di Brindisi di essere funzionale ad accogliere le dispute della serie C.

Iniziamo a pensare che ci sia ostruzionismo a prescindere e questo non fa bene alla comunità.

Continuate pure a costruire la falsa narrazione di una Amministrazione indifferente alle esigenze della comunità, la gente sa bene chi fornisce realmente risposte e chi invece continua a fare soltanto show alimentando astio e ulteriore violenza verbale e comunicativa.

Gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza del Comune di Taranto non intendono più tollerare questo continuo vilipendio, ingiusto e privo di reali giustificazioni. Ognuno faccia il proprio: invitiamo mister Capuano a continuare a concentrarsi sulla squadra, sul campionato e sugli ottimi risultati da raggiungere, proprio come il match disputato nella giornata scorsa contro il Catania.

L’ amministrazione augura solo il meglio per la squadra e per l’intero club.

Avanti così.

Gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza del Comune di Taranto