Taranto: Stop Reddito Cittadinanza, servizi sociali presi d’assalto

Nei giorni scorsi, migliaia di famiglie hanno ricevuto dall’Inps nazionale il messaggio di sospensione dell’erogazione del “Reddito di cittadinanza” a partire da agosto, per i nuclei familiari nei quali non ci sono disabili, minori o over 65, come previsto dalla nuova normativa. L’ultima rata percepita è quella del 27 luglio.

La comunicazione è stata inviata tramite un sms, in cui si legge che la sospensione opera in attesa della presa in carico dei Servizi Sociali, scatenando la reazione di centinaia di persone che a Taranto hanno inondato di chiamate l’assessore Gabriella Ficocelli e hanno preso d’assalto gli uffici, per ottenere chiarimenti in merito a questa presa in carico.

«Ci siamo trovati a dover gestire centinaia di persone, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, a noi sconosciute perché in carico ad Arpal o ai “Centri per l’Impiego” – ha spiegato in una nota la stessa Gabriella Ficocelli -. Come detto loro, occorre chiarire che è inutile recarsi ai Servizi Sociali perché chi ha perso il RdC ed è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei “Centri per l’Impiego” e dell’Inps”.

”Fino a dicembre – continua Ficocelli – il RdC sarà ancora erogato alle persone che hanno a carico dei minori, agli ultrasessantenni e a coloro che hanno disabili nel nucleo familiare. A loro, da gennaio 2024, sarà poi garantito un contributo non inferiore a 480 euro, sempre su segnalazione dei “Centri per l’Impiego”, attraverso una piattaforma che metterà in collegamento queste strutture e i Servizi Sociali”.

“L’appello che rivolgiamo ai cittadini è quello di non recarsi per questo motivo nelle nostre sedi, poiché le assistenti sociali e tutto il personale amministrativo non possono fare nulla: la presa in carico avviene attraverso una piattaforma gestita prima dai “Centri per l’Impiego” e solo dopo arriva ai Servizi Sociali. Occorre che anche il Governo intervenga immediatamente per chiarire, prima che gli assalti si trasformino in aggressioni”, conclude Ficocelli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp