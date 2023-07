Lecce: Scritte minacciose in piazza contro consigliere Pala

Scritte minacciose contro Giorgio Pala, consigliere comunale di opposizione a Lecce, sono state ritrovate in piazza Alleanza, uno dei ritrovi giovanili più frequentati dalla città: “Giorgio Pala” con un simbolo che rimanda al gioco dell’impiccato, “Pala Fuori”, “Giorgio Pala fuori dalle scuole”. La Polizia ha avviato l’indagine.

“Mi disgusta constatare il basso livello culturale di chi nel privato probabilmente predica libertà e democrazia ma compie poi certe azioni vandaliche – ha scritto sui social lo stesso Giorgio Pala -. Rispetto chi la pensa diversamente da me, ma senza imbrattare la nostra Città: il diritto di critica è sacrosanto, del resto sono un personaggio pubblico, ma ci sono modi più opportuni e meno incivili. La politica, caro ignoto “pittore”, dovrebbe proprio partire dalle Scuole e dall’Università: è proprio la sua mancanza ad aver distrutto una generazione di giovani, partendo dall’insegnamento dell’Educazione Civica che è ormai inesistente”.

Solidarietà a Giorgio Pala da Carlo Salvemini, sindaco di Lecce: “Dispiace che si compiano gesti deplorevoli, come imbrattare muri e spazi pubblici, per attaccare in maniera anonima. L’operato non si contesta in questo modo, ma nei luoghi della democrazia. Come avviene in Consiglio comunale dove mi confronto da avversario con lui. E come dovrebbe avvenire in tutte le assemblee pubbliche, comprese quelle studentesche. È la battaglia delle idee quella che ci deve vedere impegnati, non quella dell’insofferenza, dell’intimidazione e della minaccia”, conclude Salvemini.

