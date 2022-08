TARANTO – Raffica di multe e tolleranza zero a Taranto per i veicoli lasciati in sosta nelle ore dello spazzamento notturno. La Polizia Locale ha elevato numerose sanzioni, tante anche le rimozioni di auto con la “gru” per consentire l’intervento dei mezzi di Kyma Ambiente. L’appello del presidente della Municipalizzata affinché vengano rispettati i divieti evidenziati dalla cartellonistica in ogni singolo quartiere cittadino del capoluogo ionico.