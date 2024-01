Taranto, sostituiscono nello spaccio amico in carcere: arrestati

La Polizia ha arrestato due tarantini di 46 e 34 anni e denunciato una giovane di poco più di 20 anni. Sono sospettati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, da tempo interessati a due tarantini con precedenti per spaccio, li tenevano sotto controllo perché sospettati di aver sostituito un altro individuo precedentemente arrestato. Quest’ultimo, nonostante gli arresti domiciliari, è stato sorpreso a spacciare dal balcone. I Falchi hanno notato l’attività di spaccio in un edificio precedentemente coinvolto in un’operazione antidroga, estendendosi fino a Piazza Messapia. Dopo intensi servizi di appostamento, i poliziotti hanno arrestato uno dei sospettati mentre cedeva droga a un acquirente, successivamente hanno bloccato anche il complice. Un altro equipaggio dei Falchi ha avuto difficoltà a entrare nell’edificio identificato come presunta base dell’attività di spaccio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp