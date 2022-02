Taranto, sono già quattro i candidati alla “poltrona” del sindaco

TARANTO – Si infiamma la corsa alla carica di sindaco a Taranto. A pochi mesi dalle elezioni amministrative, sono già quattro i candidati: Rinaldo Melucci (sindaco uscente), Walter Musillo, Luigi Abbate e Massimo Battista, quest’ultimo ha ufficializzato la sua candidatura soltanto ieri nel corso di una conferenza stampa. Battista proviene dal Comitato di cittadini Liberi e pensanti, eletto alle ultime amministrative con il Movimento 5 Stelle ed ora con la lista “Una città per cambiare – Taranto”. Melucci sarà sostenuto da una coalizione composta da: Dem, M5S, Leu ed altre forze del centrosinistra, tra partiti e liste civiche. M5S sosterrà Melucci già dal primo turno, sul modello Napoli dove é stato eletto sindaco l’ex ministro del Governo Conte II, Gaetano Manfredi. Walter Musillo, ex segretario provinciale Pd Taranto, ora guida della “Grande alleanza per Taranto”.

Quest’ultima comprende il Patto per Taranto – dove ci sono i consiglieri comunali che, firmando le dimissioni, a novembre hanno determinato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i tre partiti del centrodestra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega ed altre realtà che vanno dalla sinistra (Sds) alla destra (At6, movimento nato con l’ex sindaco e deputato Giancarlo Cito). Oggi Musillo ha aggregato un’altra civica: Insieme.