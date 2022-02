Calcio Taranto, biglietti dimezzati e revoca silenzio stampa

TARANTO – Tutti allo Iacovone, con questo slogan, a ventiquattro ore dalla pesante sconfitta di Andria, la società del TarantoFc prende una posizione decisa. In occasione della gara in programma sabato prossimo con il Foggia, i biglietti di tutti i settori sono stati ridotti del 50% ed è stato revocato il silenzio stampa.

Questo il comunicato ufficiale della società rossoblù.

“In considerazione del momento decisivo del campionato, particolarmente delicato per la compagine rossoblu, la proprietà del Taranto chiama a raccolta la tifoseria tutta a sostegno della squadra. A tal proposito, in occasione della gara che si disputerà allo Iacovone, sabato prossimo contro il Foggia, si è deciso di ridurre del 50% il costo dei tagliandi di ingresso, in ogni ordine di posto. La Società ha inoltre disposto la revoca del silenzio stampa.”