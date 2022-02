Il Lecce ritrova i tre punti dopo lo stop interno nel turno infrasettimanale contro il Cittadella. Tre punti che permettono ai giallorossi ri ritrovare il primo posto e allungare su Como e Pisa.

Baroni punta su Helgason a centrocampo preferito a Majer, nel Monza, Valoti vince il ballottaggio con Dany Mota. Pronti via e già al 6′ il Lecce va vicino al gol con il palo colpito da Listkowski, la conclusione del polacco batte tutti tranne il montante alle spalle di Di Gregorio. La partita è spigolosa, ma sono i salentini ad avere le occasioni più importanti come al 25′ quando sempre Listkowski trova il gol del vantaggio dopo una respinta corta del portiere biancorosso che però nell’occasione è stato toccato da Gargiulo, reo di essere intervenuto con il piede a martello. La prima occasione marchiata Monza arriva in pieno recupero, con Molina ad un passo dalla porta non trova la coordinazione giusta per ribadire in rete il pallone. Nella ripresa la musica non cambia. Al 54′ Helgason sfugge alla marcatura di Paletta che però lo stende al limite dell’area di rigore, dal dischetto Coda non sbaglia e porta in vantaggio il Lecce. Un minuto dopo è Donati a provarci con un destro potente che però si perde a lato, ma l’opportunità più ghiotta capita sui piedi di Macin che dopo un bel dribiling in area non trova lo specchio per un soffio. Al 77′ serve un super intervento super di Gabriel per dire di no al tentativo di Gytkjaer, da poco entrato, l’estremo difensore brasiliano con la mano sinistra dice di no. Mentre il Monza pressa il Lecce nel recupero trova anche il 2-0 con Rodriguez, lo spagnolo che aveva ribadito in rete il tiro carambolato sui pali della porta del Monza, la posizione dell’ex Real però era irregolare. Finisce 1-0 per il Lecce che compie un passo importante verso la Serie A.