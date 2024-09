Taranto, si presenta il nuovo comandante dei Carabinieri: “Lavoro di squadra per la sicurezza dei cittadini”

TARANTO – Il Colonnello Antonio Marinucci sarà il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto.

Oggi conferenza stampa di presentazione nella sede del comando di Viale Virgilio.

Proveniente da Sulmona in Abruzzo, nel 2000 ha fatto un’esperienza in Kossovo, poi in Iraq.

“Questa città mi ha sorpreso per l’accoglienza ricevuta, ci sono ottimi rapporti interistituzionali e con le altre forze di Polziia e le forze armate. Un approccio familiare e professionale nel contempo per garantire la migliore collaborazione per il bene dei cittadini. A Taranto c’è un treno che sta andando nella giusta direzione.”

Il Colonnello Marinucci ha poi aggiunto; “Prevenzione e vicinanza ai cittadini, io parlo con tutti, entro come comandante ma divento subito cittadino comune, questo tipo rapporto consente di accorciare le distanze”

“In passato sono stato in Lucania e conosco il versante occidentale della provincia di Taranto- ha sottolineato il comandante Marinucci – dalla prossima settimana farò un giro nelle sedi delle compagnie dell’intera provincia “

Sulla città di Taranto si esprime così: “Ho visto una città che non merita la propaganda che è stata fatta su di essa, questa è una città non è solo Ilva, ci sono posti che fanno invidia ai Caraibi.”

“Taranto è a metà strada tra la Sacra corona unita e la Ndrangheta calabrese, si trova nel bel mezzo e vedremo se risente di queste influenze”

