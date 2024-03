Taranto, scontro tra tre auto all’alba: un ferito

Maxi incidente nella mattinata di mercoledì 6 febbraio a Taranto, intorno alle 6.30. Tre auto (Seat, BMW e Volkswagen) si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, tra via Alto Adige e viale Magna Grecia: una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale SS. Annunziata, ma non si conoscono le condizioni. Sul posto gli agenti della Polizia di Taranto che hanno effettuato i rilievi e diretto la viabilità.

