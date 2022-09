Tre nuovi Eco-compattatori “mangiaplastica” a Taranto. Forniti da Coripet, sono in funzione nel quartiere Tamburi (piazza Liborio Tebano), nel parcheggio “Icco” e nell’area di sosta “Artiglieria” (via Leonida). Si vanno ad aggiungere al “mangiaplastica” già presente all’esterno del centro commerciale Porte dello Jonio: dal maggio scorso (mese di attivazione) ad agosto, i cittadini hanno conferito quasi 42.500 bottiglie usate.

COME SI USANO – Basterà scaricare l’app gratuita “Coripet” e registrarsi. Successivamente, avvicinare il proprio smartphone al monitor del macchinario, si aprirà uno sportellino in cui conferire le bottiglie in PET vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile. 50 bottiglie equivalgono a 1 euro da utilizzare nei servizi di trasporto pubblico o nei parcheggi a Taranto. Basta richiedere il buono all’ufficio vendite di Kyma Mobilità mostrando il proprio saldo punti sulla App “Coripet”. Le bottiglie generano i punti che verranno caricati direttamente sul profilo tramite l’App che riserva anche ulteriori vantaggi.

“Sta diventando una buona abitudine utilizzare bottiglie di plastica usate in cambio di buoni per trasporto pubblico e parcheggi. Anche questa è transizione ecologica, che parte dai semplici ma importanti gesti dei cittadini”, dichiara Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente.

Il presidente di Kyma Mobilità Alfredo Spalluto: “Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci vede partner con una premialità: un buono sconto sui nostri servizi di trasporto pubblico locale e di sosta tariffata. La difesa dell’ambiente passa dai piccoli gesti quotidiani”.

Laura Di Santo, assessore all’ambiente dell’amministrazione Melucci: “Importantissimo risultato per evitare che vengano disperse nell’ambiente le bottiglie di plastica (PET) ed educare, con una premialità simbolica, i cittadini alla raccolta differenziata per un loro riuso. Basti pensare che il tempo di degradazione di una bottiglia di plastica è di circa 450 anni”.