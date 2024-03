Taranto, ruba alcolici al supermercato e per scappare crea il caos

La Polizia ha arrestato un 34enne georgiano ritenuto responsabile di rapina impropria. Dopo aver rubato alcune bottiglie di alcolici all’interno del supermercato di un noto centro commerciale, le ha nascoste in una borsa schermata per eludere la barriera antitaccheggio. Presentatosi alle casse per pagare una cassa di acqua, si è diretto all’uscita.

L’addetto alla sicurezza, informato del furto, è riuscito a raggiungere il 34enne, invitandolo a seguirlo all’interno dei suoi uffici.

A quel punto, il georgiano, vistosi scoperto, ha ingerito una manciata di pasticche che aveva in borsa e per divincolarsi ha colpito con un pugno l’addetto alla sicurezza. Subito dopo ha estratto anche una siringa senza cappuccio di protezione e intrisa di sangue, minacciando di pungere chiunque avesse tentato di impedirgli la fuga.

Nel tentativo di uscire dal centro commerciale l’extracomunitario ha sfondato una porta automatica scorrevole, mandando in frantumi la vetrata e subito dopo, è salito furtivamente a bordo di un’autovettura in transito per allontanarsi il più velocemente possibile.

I poliziotti hanno intercettato il mezzo con cui l’uomo si era dato alla fuga, sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza con non poca difficoltà a causa del forte stato di agitazione in cui versava, causato dell’assunzione di varie sostanze stupefacenti ed alcol. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso del SS Annunziata.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 34enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

