Taranto, rapina tabaccheria: arrestato pluripregiudicato

La Polizia ha catturato rapidamente un uomo di 47 anni, tarantino e già noto alle autorità, con l’accusa di rapina. Gli agenti della Volante e i Falchi della Squadra Mobile sono intervenute dopo una segnalazione al 113 di una rapina in una tabaccheria in via Plateja, a Taranto. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno individuato il sospetto, già coinvolto in episodi simili. Nonostante la resistenza dei dipendenti, il rapinatore è riuscito a fuggire, ma è stato presto catturato grazie alla collaborazione dei cittadini. Durante la perquisizione, addosso gli sono stati trovati oggetti sospetti, presumibilmente provenienti da altri crimini. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

