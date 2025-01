Taranto, raggiro anziano: carabiniere e avvocato restano ai domiciliari

Sono state confermate, dal Tribunale del Riesame, le misure degli arresti domiciliari per il carabiniere Antonio Spinelli e l’avvocato Fernando Rinaldi, arrestati il 30 dicembre scorso perché accusati di aver raggirato un anziano con problemi psichici. I giudici hanno rigettato il ricorso della difesa. Confermati i domiciliari anche per il vicino di casa dell’anziano. Invece, per la moglie di Spinelli, Antonella Goffredo, gli avvocati hanno ottenuto la revoca dei domiciliari, ma sarà obbligata alla firma in caserma.

