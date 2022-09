Nella mattinata di martedì 6 settembre, Massimo Gambino, questore di Taranto, ha presentato i nuovi funzionari della Polizia di Stato: si tratta del vicequestore aggiunto Cosimo Romano e del commissario capo Francesco Cecere.

Cosimo Romano, che sarà al timone della Squadra Mobile, prende il posto del vicequestore Fulvio Manco. Nato a Tricase (LE), 43 anni, durante la carriera è stato insignito di diversi riconoscimenti. Si è laureato in giurisprudenza all’università di Lecce nel 2007. Nel 2011 ha frequentato il corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato conseguendo il master di II livello in Scienze della Sicurezza all’università “La Sapienza” di Roma. Al termine del corso, ha assunto la dirigenza dell’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Emilia, successivamente è stato trasferito a Parma per dirigere la Squadra Mobile.

Francesco Cecere sarà a capo della D.I.G.O.S. di Taranto e sostituirà il vicequestore Francesco Salmeri. Nato a Caserta 34 anni fa, il ha ricevuto diversi riconoscimenti per il lavoro svolto nella Polizia di Stato. Si è laureato in giurisprudenza all’università di Bari nel 2012. Ha iniziato a frequentare il corso di formazione per commissari della Polizia di Stato nel 2017 conseguendo il master di II livello in Scienze della Sicurezza a “La Sapienza” di Roma. Al termine del corso è stato trasferito alla Questura di Crotone ricoprendo l’incarico di dirigente dell’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, successivamente a Foggia dove ha diretto anche la DIGOS.