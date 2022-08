Il Taranto non vuole lasciare nulla di intentato per Francesco Forte, portiere classe 1991 in forza all’Avellino. Il club rossoblu avrebbe proposto uno scambio alla società irpina: Martorel, 2000, proprio in cambio di Forte. L’Avellino ci sta pensando, fornirà una risposta definitiva entro le 20 di domani, giovedì 1° settembre, quando il mercato chiuderà ufficialmente i battenti.