Il Lecce frena la corsa al primo posto del Napoli, che manca l’aggancio alla Roma, ed esce imbattuto dal Maradona. Protagonista della serata è Lorenzo Colombo: il numero 9 giallosso prima si fa parare un rigore da Meret sullo 0-0, poi firma l’1-1 con una prodezza dal limite agguantando il Napoli che si era momentaneamente portato in vantaggio con Elmas. Nella ripresa, Spalletti, che inizialmente aveva optarpun ampio turnover, manda in campo i big, ma il risultato non cambia. Il Lecce torna a casa con il secondo punto stagionale.

NAPOLI-LECCE 1-1: HIGHLIGHTS

Baroni opta per il 4-3-3 affidando a Colombo la guida dell’attacco, sostenuto soprattutto dagli spunti a volte irresistibili del velocissimo Banda. Il Lecce potrebbe andare in vantaggio per primo al 24′ del primo tempo quando Ndombele atterra Di Francesco in area. Colombo batte il rigore e insacca, ma l’arbitro fa ripetere perché non aveva autorizzato la battuta con il fischio. L’attaccante giallorosso cambia angolo, ma Meret intuisce la conclusione e devia il pallone. Passano due minuti ed è il Napoli a trovare la via del gol: Elmas, servito nell’area piccola da Politano, insacca. Il Lecce non si scoraggia e continua a macinare gioco con ordine e spirito d’iniziativa. L’atteggiamento degli uomini di Baroni viene premiato al 30′ grazie a una iniziativa personale di Colombo che da fermo, a 25 metri dalla porta, fa partire un gran tiro di sinistro che s’insacca sotto l’incrocio dei pali. Un vero e proprio eurogol per il giovanissimo attaccante scuola Milan. La reazione del Napoli è debole. Le idee sono poche e confuse. La manovra degli azzurri è lenta e prevedibile.

Nella ripresa, Spalletti manda subito in campo Zielinski e Lobotka per dare più velocità alla costruzione della manovra. Ma il Lecce non si lascia superare, così il tecnico dei partenopei fa entrare anche Kvaratskhelie e Lozano ed effettivamente la pressione aumenta e arrivano anche le occasioni per passare in vantaggio. Tuttavia, Osimhen, Lozano e Politano non le sfruttano a dovere. La squadra di Baroni si difende con ordine e alla fine porta meritatamente a casa un punto che fa molto morale.

NAPOLI-LECCE 1-1

RETI: 26′ Elmas (N), 30′ Colombo (L).

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa (85’ Simeone), Ndombele (46’ Lobotka), Politano (71’ Lozano), Raspadori (46’ Zielinski), Elmas (55’ Kvaratskhelia), Osimhen. Panchina: Sirigu, Marfella, Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Gaetano, Zerbin. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella, Helgason (46’ Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (61’ Blin), Di Francesco (61‘ Strefezza), Colombo (70’ Ceesay), Banda (75’ Listkowski). Panchina: Bleve, Samooja, Umtiti Frabotta, Gallo, Delgado. All. Baroni.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

AMMONITI: Politano (N); Hjulmand, Colombo, Gonzalez e Gendrey (L)

NOTE: Angoli 6-4 per il Napoli. Recuperi 3′ e 7′. Spettatori: 40 mila.