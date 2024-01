Taranto, Polizia sequestra 110 kg di prodotti ittici

La Polizia continua a effettuare controlli per contrastare la diffusa vendita di prodotti alimentari potenzialmente dannosi. Durante i normali pattugliamenti, gli agenti del Commissariato Borgo, con il supporto del personale Asl di Taranto, hanno individuato un improvvisato banchetto in Piazzale Democrate, dove un uomo vendeva mitili senza precauzioni igienico-sanitarie. L’uomo è stato denunciato per il presunto reato di commercio di sostanze alimentari nocive, mentre i 40 kg di prodotto ittico sono stati sequestrati e distrutti.

In un’ispezione successiva al mercato rionale dei Tamburi, sempre con il coinvolgimento dell’Asl di Taranto, un altro individuo è stato sorpreso a manipolare prodotti ittici in un container senza rispettare le norme igienico-sanitarie. Circa 70 kg di mitili sequestrati sono stati distrutti, e il responsabile è stato denunciato per il presunto reato di commercio di sostanze alimentari nocive. Si sottolinea che per gli indagati si applica il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

