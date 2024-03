Taranto, oltre 11 milioni per restyling luoghi ed edifici storici

Oltre 11 milioni di euro complessivi per la riqualificazione di Piazza Fontana, la valorizzazione delle aree archeologiche presenti nel centro storico e per il progetto definitivo finalizzato al recupero e alla rifunzionalizzazione di Palazzo d’Ayala ed il suo ipogeo.

È quanto stabilito dalla Giunta comunale, attraverso l’adozione di tre distinte delibere proposte del sindaco Rinaldo Melucci, al termine della riunione che, tenuta nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, ha avuto fra i suoi punti all’ordine del giorno una serie di interventi volti sia a ridisegnare l’immagine di edifici e luoghi storici del tessuto urbano, sia a tutelare l’inestimabile patrimonio culturale ed artistico della città ionica.

L’impegno di spesa più corposo riguarda i lavori che punteranno al restyling di Palazzo d’Ayala. Per rimettere a nuovo il prestigioso edificio sono stati stanziati 7 milioni e 200mila euro il tutto per un progetto che prevede, fra gli altri interventi, il ripristino delle murature lesionate, il rinforzo delle volte, degli archi, del solaio in cemento armato ed opere di natura strutturale ai vari piani dell’immobile.

Tre milioni di euro saranno invece destinati per valorizzare le aree archeologiche del centro storico in Piazza Castello e a Largo San Martino. Ma non solo. I lavori riguarderanno anche le fondazioni del Tempio sito al di sotto della chiesa e del convento di San Domenico.

Il terzo progetto definitivo approvato è quello riferito all’intervento di riqualificazione di Piazza Fontana che, con un importo pari ad un milione di euro, sarà restituita alla comunità in una veste capace di valorizzare la sua importanza storico-artistica.

“Le delibere approvate sono fondamentali per il rilancio della nostra città – dichiara il sindaco Melucci -. Si tratta di interventi di restauro e valorizzazione di edifici storici e aree archeologiche nel borgo antico, che rappresentano il cuore pulsante della nostra identità culturale e sociale. Al contrario di coloro che sono adusi ad alimentare polemiche strumentali e fuori luogo, noi, con queste azioni, con i fatti, dimostriamo il nostro impegno a preservare e rinnovare il patrimonio pubblico, a creare nuove opportunità di sviluppo e di attrazione turistica, a rendere Taranto sempre più moderna, innovativa e accogliente. Questo è il frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana che per questa Amministrazione resta prioritario”.

