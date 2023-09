Taranto: occupa una villetta e si scopre che era ricercato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, anche per la prevenzione e il contrasto all’occupazione abusiva di case, la Polizia di Taranto è intervenuta in via Emilia perché il proprietario di una villetta in ristrutturazione aveva segnalato all’interno del giardino la presenza di un uomo.

I poliziotti si sono avvicinati al cancello, chiuso da una catena e un lucchetto, notando un uomo che, alla vista degli agenti, ha cercato di defilarsi sul retro dell’abitazione. Richiamato con fermezza dai poliziotti ha desistito dalla fuga avvicinandosi al cancello raccontando che aveva occupato momentaneamente la villetta non avendo nessun posto dove poter dormire.

Gli accertamenti dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno poi permesso di stabilire l’identità dell’uomo che era senza fissa dimora e privo dei documenti d’identità. Si tratta si un 50enne rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Taranto nell’ottobre dello scorso anno per una pregressa condanna a un anno e 4 mesi di reclusione per furto di rame. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato portato in carcere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp