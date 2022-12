Taranto: Nuove assunzioni in Comune e Polizia Locale

Cresce la platea delle risorse umane del Comune di Taranto, grazie alle assunzioni effettuate in queste ore e a quelle imminenti dei vincitori del concorso per la Polizia Locale.

Seguendo le previsioni del piano di fabbisogno, l’amministrazione Melucci ha già contrattualizzato 12 assistenti sociali e 6 tecnici di categoria D, questi ultimi “part-time”. Avendo praticamente esaurito le procedure preliminari, inoltre, in particolare quelle di carattere sanitario, presto si procederà anche all’assunzione dei nuovi 70 agenti.

«L’arrivo di nuove energie, di nuove professionalità, non potrà che migliorare ancora la già ottima performance dei nostri uffici – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – per questo avverto la necessità di ringraziare dirigente, funzionari e dipendenti delle Risorse Umane per il gran lavoro svolto. Così come devo ringraziare l’Asl Taranto per l’enorme contributo offerto nella velocizzazione delle procedure: grazie al direttore generale Gregorio Colacicco, al direttore sanitario Sante Minerba, ai direttori dei dipartimenti di Prevenzione e di Salute Mentale Michele Conversano e Maria Nacci, alla dirigente psicologa Dora Chiloiro, abbiamo chiuso in tempi record le valutazioni sanitarie e psico-attitudinali necessarie per perfezionare le assunzioni nella Polizia Locale. È un grande risultato, patrimonio dell’intera comunità».

