Taranto, motociclista contro auto. Ricoverato in codice rosso

TARANTO – Un motociclista ricoverato all’Ospedale SS. Annunziata in codice rosso. E’ la conseguenza di un incidente stradale che si è verificato domenica 3 intorno alle 14.30 a Taranto.

Una moto che percorreva via Medaglie d’oro, per ragioni da accertare, ha impattato contro una Fiat 500 che proveniva da via Abruzzo.

Il motociclista è finito contro una impalcatura di un palazzo attualmente sottoposto al ripristino della facciata.

Sul posto sono giunti i Vigili Urbani per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Francesco Manfuso

