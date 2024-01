Taranto: Miceli parla già da leader

TARANTO – Mirko Miceli in esclusiva ai microfoni di Antenna Sud – nel corso della trasmissione Rossoblù – si è fatto portavoce dello stato umorale all’interno dello spogliatoio del Taranto dopo il match di Messina. Una sconfitta che senz’altro brucia, ma la voglia di rifarsi è tanta, già a partire da domenica contro il Benevento.

Per il centrale ex Turris sarà la prima volta davanti al pubblico dello Iacovone da cui si aspetta un calore non indifferente.

Infine, la grande sfida: nessuna paura di sostituire Antonini, nel mentre volato in Serie B.

