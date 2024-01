Barletta verso il Nardò, annunci in vista a centrocampo

BARLETTA – Spunti dal mercato e possibili annunci nelle prossime ore in casa Barletta. Biancorossi nuovamente in campo dopo la sconfitta di Ugento contro il Gallipoli, con uno sguardo ai nuovi innesti in particolare a centrocampo. Il direttore sportivo Marcello Pitino sta per implementare il parco under con il classe 2005 belga Alpha Glodi Kundila, già nell’organico di Bitetto da diversi giorni e in attesa della sottoscrizione del contratto.

In dirittura d’arrivo anche un centrocampista senior dalla Serie C. Si tratta di Steeve-Mike Eyango, francese classe 2001 attualmente in forza al Giugliano e con presenze in Serie A con la maglia del Genoa. Tre gettoni in Campania durante la stagione in corso, con il Barletta pronto a chiudere l’accordo nella settimana verso il Nardò.

La squadra, nel frattempo, continua ad allenarsi al Puttilli in vista del match contro i salentini. Ancora fuori Lobosco per la frattura composta a due costole, mentre Camilleri non ha partecipato alla fase finale dell’allenamento del martedì. Domenica banco di prova complicato, poi lo scontro diretto in casa del Bitonto.

