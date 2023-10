Taranto: Lunedì 9 ottobre sit-in di protesta lavoratori Kratos

Non c’è pace per la raccolta dei rifiuti in città. Lunedì 9 ottobre, dalle ore 9.30 alle 14.00, i lavoratori iscritti alla FP CGIL effettueranno un’assemblea sindacale del personale della Kratos, impegnato nell’appalto Kyma Ambiente nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Contestualmente, i lavoratori effettueranno un sit-in di protesta sotto gli uffici direzionali di Kyma Ambiente in Piazza Pertini a Taranto, rivendicando maggiore attenzione sui nuovi capitolati di gara, il servizio di raccolta ingombranti e l’applicazione del contratto.

