Taranto, Lucchesi: ‘Il nostro futuro comincia adesso’

“Sapevamo che qui a Benevento sarebbe stata dura per noi – ha detto Fabrizio Lucchesi, dg del Taranto, unico a parlare dopo la sonora sconfitta del Vigorito -. Le difficoltà erano oggettive: ci siamo presentati con ragazzini che fino a qualche giorno fa erano al mare, comunque da elogiare e ringraziare, e con alcuni calciatori che hanno mercato e hanno chiesto di andar via: come Enrici, Ferrara, De Marchi e Miceli. Mentre Bocic e Fabbro devono farci capire come intendono muoversi. Il nostro futuro comincia adesso: capiremo le intenzioni di Capuano: se torna ai metterà al lavoro, se invia un altro certificato medico sarà esonerato: dopo di che resetteremo tutto e ripartiremo allestendo una squadra che dovrà guadagnarsi la salvezza sul campo”. Ecco l’intervista completa:

