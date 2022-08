Un operaio di 53 anni è morto nella mattinata di venerdì 5 agosto, intorno alle 8.00, a Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato in un capannone di via Dannunzio, nei pressi della Vestas: pare che l’uomo stesse usando un flex, quando, perdendo il controllo dell’attrezzo, si sarebbe ferito gravemente. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, l’operaio sarebbe deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto i Carabinieri e lo Spesal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale.