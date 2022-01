TARANTO – È scattata alle prime ore del mattino una imponente operazione interforze a Taranto. Sono scese in campo in maniera congiunta le forze dell’ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto la lente d’ingrandimento il rione Tamburi, controlli a tappeto, perquisizioni e posti di blocco. Stamattina in quella zona la città è letteralmente blindata e presidiata. Operazione “Alto impatto” è stata battezzata così, e giunge a due giorni di distanza dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura. È la prima risposta ai gravi episodi di criminalità che si sono verificati in città, ed in particolare a quello di sabato scorso in cui sono rimasti feriti due poliziotti.





