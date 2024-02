TARANTO – A poche ore dall’appuntamento dal notaio per la firma che consentirà di superare, una volta per tutte, la grave crisi politica e la dannosa paralisi amministrativa in cui è piombato il Comune di Taranto da ormai troppi mesi, Il Partito Democratico sente il dovere di rivolgere un ultimo appello pubblico a tutti i consiglieri comunali.

“Un appello a chi, come noi, avverte l’esigenza di lavorare seriamente per costruire un futuro migliore per la città con impegno e passione, in un momento peraltro particolarmente delicato, per le diverse sfide che attendono la terra ionica.

L’auspicio è che si scelga insieme di fare il primo passo per poi intraprendere, con coraggio e determinazione, la strada che deve riavvicinare il palazzo alla comunità ionica, alle sue emergenze e criticità, da affrontare e superare al più presto. Tutto ciò, si badi bene, non per odio nei confronti di qualcuno, piuttosto per amore verso i cittadini e per restituire dignità delle istituzioni chiamate a rappresentare la volontà popolare. Siamo certi e fiduciosi che, con questo spirito di fratellanza cittadina, riusciremo a scavalcare ogni ostacolo e a scrivere una nuova pagina nella storia democratica di Taranto”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts