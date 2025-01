Taranto: guasto elettrico e fumo in un edificio, evacuati gli inquilini

Attimi di tensione nella mattinata di sabato 11 gennaio, intorno alle ore 11, in un edificio situato in via Orazio Flacco. Un malfunzionamento in una cabina elettrica interna ha provocato una serie di esplosioni, seguite da un corto circuito. L’incidente ha generato una densa colonna di fumo che si è rapidamente diffusa nei locali dello stabile, spingendo gli inquilini a lasciare l’edificio per mettersi al sicuro in strada.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato l’evacuazione dello stabile per motivi di sicurezza. Presenti anche i tecnici dell’Enel, impegnati nel ripristino dell’impianto elettrico. Nonostante i disagi, l’incidente non ha causato feriti né danni strutturali rilevanti.

(foto Francesco Manfuso)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author