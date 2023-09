Taranto: Fabbro in, La Monica out

TARANTO – Sliding doors nell’attacco del Taranto. Alla corte di Capuano approda Michael Fabbro, classe ’96, centravanti lo scorso anno in forza alla Virtus Verona, ma con importanti trascorsi anche in Serie B nelle fila di Pisa e Chievo. Un tassello ulteriore per un reparto che ora può dirsi al completo per il tramite di tre coppie: quella dei terminali offensivi, vale a dire Cianci e Samele, quella degli esterni di sinistra, Orlando e Bifulco, anche se quest’ultimo adattato, e quella degli esterni a destra con Kanoute in vantaggio sull’ultimo arrivato. Prende sempre più quota, quindi, l’ipotesi del 3-4-3 già visto all’opera, con ottimi risultati, nel secondo tempo del match contro il Foggia di domenica scorsa.

In uscita, invece, La Monica che ha ufficialmente rescisso il suo contratto che lo legava al club ionico fino al 2024: per lui possibile ritorno in Serie D nelle fila della Pistoiese. La squadra, intanto, continua ad allenarsi al campo B dello Iacovone per preparare la delicata sfida in trasferta sul campo del Picerno: fischio d’inizio, lunedì sera, alle ore 20.45.

