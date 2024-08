Taranto, è Fabrizio Lucchesi il dg ‘traghettatore’?

È Fabrizio Lucchesi, 63 anni, l’uomo individuato da Massimo Giove per traghettare il Taranto verso una nuova proprietà. L’ex dirigente di Roma, Fiorentina e Palermo, che presterà la sua collaborazione a titolo gratuito, avrà il compito di allestire la “nuova” squadra che avrà come obiettivo il mantenimento della categoria. Lucchesi dovrà anche risolvere le questioni legate ai contratti più onerosi, come quello di Eziolino Capuano col quale si tenterà una risoluzione indolore.

