Taranto e Cerignola ci provano, ma non sfondano e sul sintetico della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana finisce senza reti. A dispetto del risultato finale, però, le emozioni non sono mancate, soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Primo tempo decisamente di marca ofantina: tanto possesso palla per la squadra di Tisci, che si rende pericolosa solo in un’occasione, al 40’, con un destro centrale e violento dai 25 metri di Capomaggio, che Vannucchi riesce a neutralizzare in due tempi con non poche difficoltà. I calciatori ofantini reclamano la rete sostenendo che il pallone avesse oltrepassato la riga bianca.

Nella ripresa, Capuano, che perde Calvano nel riscaldamento pre partita (al suo posto Romano), prova a scuotere i suoi inserendo Bifulco e Kondaj per lo stesso Romano e Mastromonaco passando al 343. Il copione però non muta, è sempre il Cerignola a fare la partita, impensierendo seriamente Vannucchi con tiri dalla distanza di Ruggiero e Sainz-Maza.

L’inerzia cambia quando nel Taranto fa il suo ingresso in campo Orlando: l’ex Vicenza e Juve Stabia ci mette qualche minuto per carburare, ma dà più brio alla manovra. Al 74’ è proprio lui a sfiorare il gol con un diagonale insidioso che accarezza il palo. La squadra di casa prova a sfruttare l’onda e al 79’ va ancora vicino al vantaggio con l’ex Samele, entrato al posto di Cianci, ma il mancino è impreciso.

Dopo un tiro cross di Panico, a lato di un soffio, all”85’ il Taranto reclama il rigore per una spallata in area ai danni di Orlando, ma per Caldera è tutto regolare. Prima del triplice fischio, è il Cerignola ad avere l’occasione per passare: è il 90’ quando Tascone conclude dal limite, Vannucchi vola e smanaccia, sulla ribattuta D’Ausilio è impreciso e spedisce sul fondo. Dopo cinque minuti di recupero, Caldera fischia la fine: 0-0 giusto alla Nuovarredo Arena.

TARANTO-CERIGNOLA 0-0

TARANTO 352: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici (57’ De Santis); Mastromonaco (46’ Kondaj), Fiorani, Romano (46’ Bifulco), Zonta, Panico; Cianci (74’ Samele), Kanoute (57’ Orlando). Panchina: Loliva, Di Serio, Ferrara, Riggio, Hysaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

CERIGNOLA 4321: Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (86’ Rizzo); Capomaggio , Ghisolfi, Ruggiero (68’ Tascone); D’Andrea (68’ Sainz-Maza), Leonetti (56’ D’Ausilio); Malcore (56’ Sosa). Panchina: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Carnevale. All. Tisci.

ARBITRO: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Simone Piazzini di Prato e Fabio Catani di Fermo. Quarto ufficiale: Francesco Burlando di Genova.

AMMONITI: Leonetti, Capomaggio, Tentardini, Martinelli (C); Enrici, Bifulco, Heinz (T).

ESPULSI: al 65’ Elio Di Toro (ds del Cerignola) per proteste.

NOTE: angoli 0-5. Recuperi 0’/5’. Gara giocata a porte chiuse alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana per l’indisponibilità dello stadio Iacovone.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp