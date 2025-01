Taranto, droga e armi in casa: 43enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente in città, con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma clandestina, oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata avviata dopo alcuni giorni di monitoraggio dell’abitazione dell’uomo, a seguito dell’osservazione di un insolito e frequente via vai di persone, tra cui alcuni noti consumatori di droga.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento, rinvenendo e sequestrando 12 dosi di una sostanza verosimilmente cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, insieme a un bilancino di precisione.

Durante il controllo, in uno sgabuzzino, è stata trovata una pistola semiautomatica Zoraki modello 914 calibro 9 con matricola abrasa, originariamente a salve, completa di serbatoio e 43 cartucce calibro .380.

La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le verifiche di rito, mentre l’arma sarà esaminata dal R.A.C.I.S. Carabinieri di Roma per accertarne un eventuale utilizzo in attività illecite.

L’uomo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

