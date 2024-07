Taranto, disagi in via Pitagora per i lavori sulla rete elettrica

Gli interventi necessari per migliorare l’efficienza della rete elettrica stanno incidendo sulla funzionalità del manto stradale di via Pitagora, provocando avvallamenti e riparazioni non ottimali. Queste condizioni stanno causando notevoli disagi a tutti coloro che percorrono questa importante arteria del Borgo.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, chiarisce che si tratta di lavori previsti dal PNRR, mirati a garantire una regolare erogazione dell’energia elettrica, specialmente durante i periodi estivi critici. Durante l’estate, infatti, l’uso intensivo di climatizzatori e altri strumenti di refrigerazione causa picchi di consumo energetico.

La Direzione Lavori Pubblici e l’assessore Cosimo Ciraci hanno concordato con l’ente esecutore degli interventi che, una volta conclusi i lavori, si procederà con l’ammodernamento e il rifacimento dell’intera carreggiata di via Pitagora e delle strade limitrofe, come via Sauro e via Pupino, anch’esse interessate da lavori simili.

Nel frattempo, l’Amministrazione ha disposto controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte all’avvio dei cantieri, a tutela della circolazione e per il beneficio dell’intera cittadinanza, che potrà così contare su strade pienamente fruibili.

