Taranto, Del Favero: “Credevamo in questi successi”

Ancora una volta, Mattia Del Favero si dimostra protagonista. L’estremo difensore rossoblu, infatti, ha consentito ai suoi di ottenere i tre punti contro l’Audace Cerignola, ipnotizzando Salvemini dal dischetto. Un match commentato così dall’ex Juve: “Sono contento per il rigore parato e per i tre punti. Queste due vittorie non cancellano il periodo complicato ma dobbiamo stringerci intorno a queste prestazioni. Noi credevamo in questi sei punti ottenuti nelle ultime due partite, l’unione del gruppo ha giocato un ruolo importante. A Potenza abbiamo vissuto una brutta giornata, giocare fuori casa non è facile ma non è cambiato nulla. Oggi è stata una gara complicata, abbiamo sofferto per un quarto d’ora ma dopo il rigore abbiamo svoltato. Dedico la prestazione alla mia famiglia e alla mia compagna”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author