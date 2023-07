Taranto: Crisi Kyma Ambiente, sit-in lavoratori a Palazzo di Città

La crisi dell’AMIU Kyma Ambiente di Taranto (società partecipata del comune di Taranto che si occupa di igiene ambientale e raccolta rifiuti) per i sindacati è ancora un tema da affrontare con urgenza. Nonostante il prestito ponte di 2,5 milioni di euro erogato dal comune di Taranto a fine maggio, Kyma Ambiente non ha provveduto in alcun modo a sanare neanche una piccola parte dei debiti verso i propri dipendenti. Nulla è stato versato al fondo di previdenza complementare Previambiente che garantisce il TFR, seppur trattenuto nella busta paga dei lavoratori e mai versato.

“Insomma, siamo rimasti fermi a novembre 2018 – dicono i sindacati -, disattendendo gli impegni assunti dal presidente Mancarelli sia in Prefettura che davanti al Sindaco. Ma oltre al danno, la beffa: i lavoratori sono rimasti privi della polizza sanitaria integrativa per la morosità della azienda. Una azienda completamente disattenta nei confronti dei propri dipendenti. Per non parlare del grave default finanziario, organizzativo e gestionale”.

A mantenere salda l’attenzione su una crisi profonda che attraversa la società sono proprio i sindacati, FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, Fiadel, Siuls e USB, che per giovedì 27 luglio, svolgeranno sia un’assemblea dei lavoratori, sia un sit-in sotto Palazzo di Città.

“Chiediamo garanzie e rispetto degli impegni assunti e un confronto serio, promesso e non fatto, sul nuovo contratto di servizio e sul relativo piano industriale – dicono -. Basta promesse da marinaio! Un’azienda strategica come Amiu deve avere un management in grado di rispettare gli impegni e dare una prospettiva seria al suo sviluppo, ai suoi lavoratori ed ai cittadini fruitori del servizio. Per questo esigeremo risposte dal socio unico Comune di Taranto.

Il sit in dei lavoratori AMIU Kyma Ambiente si svolgerà sotto la sede di Palazzo di Città del Comune di Taranto, il prossimo giovedì 27 luglio maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp