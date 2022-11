Condividi su...

L’andamento delle immatricolazioni universitarie nel 2022 ci consegna un dato entusiasmante: dopo anni di stasi, le iscrizioni ai primi anni per i corsi insediati a Taranto sono cresciute del 50%. Il dipartimento ionico torna a essere attrattivo, quindi, e dobbiamo attribuire questo successo sicuramente al buon lavoro svolto. Ma sono certo che un ruolo importante lo abbia avuto anche la nostra amministrazione, attraverso l’attivazione e la promozione di nuovi corsi, come Medicina, attraverso l’incessante lavoro di consolidamento della realtà universitaria rintracciabile nei numerosi accordi di programma, negli investimenti per le sedi e nell’adesione alla fondazione “Archita”, ma soprattutto attraverso i bonus libri e fitto che abbiamo lanciato nelle scorse settimane.

Queste misure, infatti, hanno contribuito a orientare i neodiplomati verso l’università tarantina: poter contare su un sostegno nella ricerca di un alloggio, avere un aiuto per l’acquisto degli strumenti di studio, sono evidentemente delle ulteriori e ottime ragioni per scegliere i nostri corsi.

Ma non sottovaluterei anche un altro aspetto: Taranto è diventata città di riferimento del territorio, culla di un nuovo fermento culturale ed economico che invoglia i più giovani a restare, a costruire qui il proprio futuro accademico e professionale. I ragazzi vogliono essere parte del cambiamento che vedono con i loro occhi.

Rispetto al passato, Taranto è luogo dove poter investire in una start up, dove poter vedere e vivere eventi di qualità, dove confrontarsi con linguaggi artistici e culturali mai visti. Taranto è la città dei festival, del Medimex, della Biennale del Mediterraneo, della biblioteca Acclavio e del Mudit, degli eventi sportivi internazionali, una città finalmente a misura di studente.

Lavoreremo per confermare e migliorare ancora il dato delle immatricolazioni, anche perché è su quel dato che si costruisce la strada verso l’autonomia universitaria. Che resta uno tra i nostri obiettivi più importanti e ambiziosi. Lo scrive, in una nota, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto.