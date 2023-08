Taranto: Contrasto al gioco illegale, evasione per 2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Taranto ha scoperto un’evasione per oltre 2 milioni di euro al termine di ispezioni volte a contrastare del gioco illegale e irregolare.

I controlli hanno portato all’individuazione e al sequestro di 8 apparecchi non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per questo sono stati segnalati due soggetti.

I finanzieri hanno ispezionato circoli privati, sale scommesse e associazioni culturali del capoluogo: una volta ricostruito il volume complessivo delle giocate e quantificata in oltre 8,7 milioni di euro la base imponibile sottratta a tassazione, gli investigatori del Gruppo di Taranto hanno constatato l’evasione del prelievo unico erariale per un importo di oltre 2 milioni di euro, segnalando alla competente Autorità amministrativa il rappresentante legale dell’associazione ispezionata.

La Guardia di Finanza svolge attività ispettive a tutela del gioco legale in piena e completa autonomia e detiene altresì, in via esclusiva, il compito di vigilare, ai fini antiriciclaggio, sui distributori e sugli esercenti di gioco.

