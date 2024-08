Taranto, codice rosso violenza domestica: tre arresti

Con l’entrata in vigore del “Codice Rosso”, le procedure di “pronto intervento” delle Forze di Polizia sono state perfezionate e il ricorso a strumenti di prevenzione è stato consolidato. Recentemente, a Taranto, tre arresti sono stati effettuati dalla Squadra Volante e dagli specialisti della Squadra Mobile, a carico di tre uomini accusati di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Un 39enne è stato arrestato per i continui maltrattamenti alla moglie. Decisivo è stato l’intervento del personale della Squadra Volante, allertato dalla vittima dopo l’ennesima aggressione. La donna, visibilmente scossa, ha trovato il coraggio di raccontare ai poliziotti anni di violenze e insulti mai denunciati, che nel tempo erano diventati sempre più frequenti.

Un altro caso ha visto l’arresto di un 65enne tarantino, accusato di maltrattamenti alla moglie. Le indagini della Squadra Mobile hanno rivelato che l’uomo, spesso in stato di ubriachezza, aveva comportamenti aggressivi e violenti, tanto che la vittima era ricorsa più volte alle cure mediche. L’ultimo episodio, avvenuto lo scorso luglio, ha visto la donna chiedere aiuto al 113 dopo un’aggressione che le aveva provocato copiose perdite di sangue al naso.

Infine, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane per stalking. Non rassegnandosi alla fine della relazione con una coetanea, l’uomo aveva assunto comportamenti oppressivi con continue minacce telefoniche e appostamenti. La gelosia lo aveva portato a raggiungere la sua ex fidanzata sul luogo di lavoro, lontano centinaia di chilometri da Taranto, generando in lei un profondo senso di ansia e paura.

Tutti e tre gli uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a testimonianza dell’efficacia del “Codice Rosso” nella lotta contro la violenza domestica.

