Taranto: cocaina negli slip, arrestato 42enne

Al termine di una mirata operazione antidroga, la Polizia di Taranto ha arrestato un pregiudicato tarantino di 42 anni, trovato in possesso di numerose dosi di cocaina.

Per qualche giorno, i Falchi della Squadra Mobile avevano posto sotto osservazione l’uomo già noto per precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dai suoi movimenti e dalle sue continue frequentazioni con giovani tossicodipendenti, i poliziotti avevano maturato la convinzione che avesse ripreso la sua illecita attività stabilendo come base un appartamento al 12° piano di uno stabile in via Diego Peluso.

Dopo qualche ora di attesa, il 42enne ha fatto ritorno a casa ignaro della presenza dei Falchi che erano lì ad aspettarlo. I poliziotti hanno recuperato, nascoste negli indumenti intimi, 20 dosi di cocaina preconfezionate e pronte per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari

