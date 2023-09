Taranto: Carcere, Maiorano ‘In arrivo nuovi agenti polizia penitenziaria’

“Più volte ho segnalato, avendo toccato con mano la situazione, le criticità del carcere di Taranto tra sovraffollamento di detenuti e, soprattutto, gravissima carenza di personale. Dopo mesi di battaglie, interrogazioni parlamentari e interlocuzioni al Ministero della Giustizia, possiamo annunciare con certezza l’arrivo di nuovi agenti per un importante incremento di organico. Alle 30 unità già destinate, nelle prossime settimane sono previsti ulteriori arrivi. Questo risultato, raggiunto grazie al piano delle assunzioni straordinarie messe in campo dal Governo Meloni, ha l’obiettivo di ristabilire un livello di sicurezza adeguato all’interno di una struttura complessa, diventata teatro di numerose aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei poliziotti”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Finalmente il nostro grido d’allarme è stato ascoltato – aggiunge -. L’arrivo dei nuovi agenti rappresenta una risposta concreta, porterà beneficio al personale che merita di svolgere il proprio lavoro in maniera dignitosa, serena e sicura. La finalità è quella di colmare le disfunzioni organizzative e operative dei poliziotti che, nonostante la grave insufficienza numerica, hanno sempre portato avanti il proprio compito con grande professionalità”.

”Sento il dovere di ringraziare il comandante di reparto della Polizia Penitenziaria di Taranto, Elena Vetrano, e tutti i poliziotti in servizio per l’enorme sacrificio e senso di abnegazione dimostrato in questi anni duri e difficili – sottolinea Maiorano -. Ringrazio il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Andrea Delmastro per l’attenzione sul tema delle carceri italiane, in particolare al corpo di polizia penitenziaria. Un augurio di buon lavoro ai nuovi agenti che hanno già preso servizio presso il carcere di Taranto”.

“Nei giorni scorsi, assieme al consigliere comunale di Taranto Tiziana Toscano abbiamo incontrato il direttore generale dell’Asl ionica, Vito Gregorio Colacicco, per sollecitare una maggiore attenzione e assistenza sanitaria e psicologica ai detenuti attraverso il rafforzamento del personale medico. Su questo fronte abbiamo avuto rassicurazioni da parte dell’Asl: a breve sarà pubblicato un nuovo bando per implementare l’organico del carcere. Questo traguardo, frutto di un lavoro sinergico tra gli attori istituzionali del territorio, migliorerà le condizioni dei detenuti e, allo stesso tempo, garantirà una maggiore operatività e sicurezza dei poliziotti”, conclude Giovanni Maiorano.

