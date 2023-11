Taranto, carambola di automobili in pieno centro

TARANTO – Serata movimentata a Taranto in via Principe Amedeo. Una autovettura Jeep mentre percorreva la strada ha sbandato colpendo una Renault Clio che era ferma in doppia fila. A causa dell’urto, particolarmente violento, ha danneggiato gravemente quattro auto che erano in sosta. La Jeep ha continuato il proprio percorso, presumibilmente per evitare ogni controllo, ma si è bloccata poco dopo per la rottura di una ruota.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.

FOTO E VIDEO DI FRANCESCO MANFUSO

