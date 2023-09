Taranto: Capuano, ‘Se non centreremo i playoff avrò fallito’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Foggia: “I Satanelli hanno acquistato molti giocatori importanti e reintegrato Vacca e Frigerio. Voglio sbilanciarmi, credo che la squadra sia più forte rispetto allo scorso anno. Avranno sicuramente bisogno di tempo per collaudare qualche acquisto effettuato negli ultimi giorni di mercato ma c’è grande entusiasmo”.

Tifosi: “Il ritorno dei tifosi sugli spalti non è la vittoria di Capuano o della società, bensì della stessa città. Abbiamo lavorato giorno e notte per seminare questo entusiasmo e poter riabbracciare una delle tifoserie più calorose d’Italia mi inorgoglisce. È solo l’inizio, dovremo essere bravi ad accrescere l’euforia attraverso il lavoro, l’abnegazione e i risultati. Uno stadio sold-out alla prima giornata non è facile, è sintomo di aspettative e scelte importanti”.

Mercato: “Innanzitutto vorrei ringraziare i giocatori della scorsa stagione, anche chi è andato via per varie motivazioni. Se oggi siamo qui è anche grazie a loro, i quali ci hanno permesso di sfiorare i playoff. Quest’anno ho scelto io la rosa e me ne assumo ogni responsabilità. Abbiamo costruito qualcosa di importante in pochi mesi, blindando i giocatori più importanti come Ferrara, Antonini, Vannucchi, Mastromonaco e Bifulco. Perciò, va applaudito il lavoro del presidente Giove, spesso criticato solo per partito preso. Abbiamo costruito una squadra con oculatezza, capacità ed esborso economico. Ieri, inoltre, volevamo regalare un acquisto sul gong di cui avrebbe parlato l’intera nazione. Purtroppo, però, non abbiamo fatto una bella figura con una società alla quale sono molto legato. Ora spetta a noi l’obbligo di ricambiare l’attesa sul campo”.

Modulo: “Ho sempre detto che un bravo cuoco deve essere capace di cucinare un buon piatto in base agli ingredienti a disposizione. Abbiamo costruito una squadra in grado di interpretare diversi sistemi di gioco, per qualità e caratteristiche. In questo momento, però, alcuni giocatori sono arrivati da poco e stravolgere il tutto sarebbe da idioti. Con il tempo potremmo anche impiegare la difesa a quattro”.

Bifulco: “Lo scorso anno, mentre tutti lo massacravano, l’ho difeso, dicendo di averlo acquistato in funzione futuristica e facendo qualche paragone con Chiricò. Ho acquistato Alfredo mentre era in procinto di accasarsi all’Imolese e alla fine ha sempre ragione Capuano. Occorre conoscere i giocatori, non il loro valore su Transfermarkt”.

Minutaggio: “Abbiamo ingaggiato giovani importanti e con 10.000 persone allo stadio non farò queste scelte. Giocherà chi lo meriterà, indipendentemente dall’età”.

Obiettivo: “Scenderemo in campo per migliorare la classifica dello scorso anno e se non dovessimo centrare i playoff sarebbe un mio fallimento. Vogliamo essere protagonisti ma non possiamo promettere nulla alla gente. Non ci poniamo limiti, siamo convinti di poter fare un grande campionato attraverso un gruppo forte ed omogeneo. Non dobbiamo fare nessun volo pindarico, il progetto è triennale e lo dimostrano i soli tre prestiti, di cui uno con diritto di riscatto”.