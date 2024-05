Taranto, blitz antidroga a Paolo VI: un arresto e una denuncia

La Polizia di Taranto ha intensificato le operazioni contro lo spaccio di stupefacenti, scoprendo due presunte attività illecite e sequestrando numerose dosi di hashish negli ultimi giorni.

Nel quartiere Paolo VI, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato movimenti sospetti intorno a un portone di Piazza Pertini, con giovani che entravano e uscivano rapidamente. Molti di loro si recavano poi nei parcheggi sotterranei abbandonati per consumare hashish presumibilmente appena acquistato.

Dopo alcuni giorni di osservazione, la Polizia ha deciso di perquisire l’abitazione di un giovane residente al quarto piano dello stesso edificio. I sospetti si sono rivelati fondati: durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in un armadio sulla veranda un marsupio contenente circa 85 grammi di hashish già suddiviso in dosi, insieme al materiale per il confezionamento. Il giovane, un ventenne di Taranto, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato, posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Poche ore dopo, sempre nel quartiere Paolo VI, le operazioni antidroga sono continuate con la perquisizione dell’abitazione di un tarantino di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti di spaccio. Nella sua camera da letto, gli agenti hanno trovato circa 8 grammi di hashish già confezionato in dosi e due coltelli intrisi della sostanza. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

