Taranto: avviato il programma di piantumazione di nuovi alberi in città

Nuovi alberi saranno piantati nelle aree urbane dove in passato erano stati abbattuti, insieme alla sostituzione di quelli che non hanno attecchito. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, mira a rendere la città più verde e resiliente dal punto di vista ambientale.

Le attività di piantumazione, predisposte dalla Direzione Ambiente e coordinate dall’assessore Stefania Fornaro, interesseranno numerose zone cittadine. Tra queste, via Di Palma, Piazza Garibaldi, via Nitti, corso Italia, via Cesare Battisti, Piazza Lojucco e molte altre. Gli interventi si inseriscono nell’ambito di un progetto più ampio, che punta a mitigare l’inquinamento dell’aria e ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico attraverso una riforestazione urbana mirata.

La scelta del periodo invernale per la messa a dimora non è casuale: l’operazione in primavera o estate esporrebbe le piante a condizioni climatiche sfavorevoli, mettendo a rischio la loro crescita. “Queste attività – ha dichiarato l’assessore Fornaro – rappresentano un passo importante verso la sostenibilità ambientale, una priorità per la nostra Amministrazione. Interverremo in modo da minimizzare i disagi alla viabilità e posticiperemo le operazioni nelle aree centrali dopo il periodo natalizio, per non interferire con lo shopping”.

L’incremento del verde urbano è anche sostenuto dal progetto nazionale “Forestiamo insieme l’Italia”, che vede protagonisti Rete Clima e CONAD. Quest’ultima donerà alla città nuovi alberi, il cui posizionamento sarà deciso nei prossimi giorni.

“Valorizzare il verde urbano e promuovere la sostenibilità ambientale – ha sottolineato il sindaco Melucci – sono strategie fondamentali per migliorare la qualità della vita e la salute pubblica. Con il piano Ecosistema Taranto, il nostro obiettivo è creare una città più alberata, vivibile e resiliente, dove i cittadini possano godere di spazi verdi per il benessere fisico e mentale”.

Un progetto ambizioso, dunque, che punta non solo al recupero delle aree verdi esistenti, ma anche alla creazione e riqualificazione di nuovi parchi urbani, in linea con una visione di città sempre più sostenibile.

