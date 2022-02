TARANTO – Grave incidente stradale questa mattina alla periferia di Taranto. Una Peugeot 206 si è ribaltata in Viale Jonio poco dopo del sette, probabilmente dopo aver impattato contro lo spartitraffico. Alla guida della vettura si trovava solo il conducente, un uomo di 87 anni, tarantino,soccorso dai sanitari del 118 è bastato trasportato in ospedale in codice rosso. L’anziano è ora ricoverato in prognosi riservata, non si conosce ancora l’esatta finiva dell’incidente., Sul posto la Polizia locale di Taranto, ed i Vigili del Fuoco. Pare che la Peugeot sulla quale viaggiava l’anziano non si sia scontrata con altri mezzi, ma tutto è ancora da accertare.

foto Francesco Manfuso