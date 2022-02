Taranto, danneggiata auto di un ex consigliere comunale

TARANTO – Potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio quello avvenuto la scorsa notte a Taranto. Ignoti hanno preso di mira l’auto di Mimmo Cotugno, ex consigliere comunale dell’ultima assise del capoluogo ionico con la lista “Taranto bene comune”. In frantumi tutti i vetri della vettura, una Peugeot 307 Station wagon, la scoperta questa mattina, l’auto danneggiata era parcheggiata nella centralissima Via Principe Amedeo. Avviate le indagini, l’episodio è ancora tutto da chiarire, non si esclude che possa essere stato un atto intimidatorio.