Taranto: Ascensore rotto, 2 anziani disabili attendono 7 ore per rincasare

Incredibile disavventura per due anziani tarantini disabili al 100%. Dopo essere usciti di prima mattina, al rientro a casa, in via Archimede 1 a Taranto, hanno trovato l’ascensore fuori uso. Dovendo raggiungere la loro abitazione al 6° piano, sono rimasti bloccati nel portone per circa 7 ore. Solo grazie all’intervento di due equipaggi delle volanti della Polizia, portatesi prontamente sul posto, sono riusciti a rincasare.

