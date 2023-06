Taranto: Scontro tra due moto, ferita una donna

Poco prima delle 12.00 di mercoledì 21 giugno, incidente stradale tra due moto in viale Europa nella borgata di Talsano (Taranto). Per cause ancora in fase di accertamento, una Suzuki, condotta da un uomo di circa 60 anni, e uno scooter, guidato da una 44enne, si sono scontrati. L’impatto è stato violento, fortunatamente senza tragiche conseguenze. La donna ha riportato solo lievi ferite, ma è stata comunque soccorsa e trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale SS Annunziata per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale di Taranto per i rilievi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp